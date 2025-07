Ufficiale Pontedera, ecco il rinforzo per l'attacco. In prestito dal Perugia arriva Polizzi

Ancora un nuovo volto in casa Pontedera, con la società toscana che, poco fa, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente, ha comunica "di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto da AC Perugia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Polizzi.

Polizzi, esterno d'attacco classe 2005, è cresciuto nelle giovanili del club umbro fino ad entrare in pianta stabile in Prima squadra nella stagione 2024/25. Autore di 13 reti in 41 presenze complessive in Primavera 2, in Serie C ha collezionato 1 gol e 3 assist in 23 gare.

Benvenuto Matteo".

E proprio di mercato, nel corso dell'appuntamento mattutino di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo dei granata, Carlo Taldo, che, rispondendo a una domanda di mercato, si è così espresso sullo stesso: "Sono arrivati diversi volti nuovi, ma è normale. Ogni anno, con squadre giovani e molti prestiti, ci sono parecchi movimenti. Fa parte della nostra politica societaria. Per quanto riguarda cosa manca, lo stiamo valutando proprio in questi giorni: qualcosa sicuramente aggiungeremo, mentre per quanto riguarda le cessioni l’idea è fare il meno possibile, proprio per consegnare al mister un gruppo già abbastanza amalgamato nel minor tempo possibile".