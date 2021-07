Pescara, Matteassi si presenta: "Abbiamo le idee chiare. Prima del ritiro arriveranno 4/5 giocatori"

Presentazione ufficiale del nuovo ds del Pescara Luca Matteassi. Queste le sue parole riportate dai canali ufficiali del Delfino: “Pescara è una piazza importante, esigente, farò di tutto per ripagare la fiducia datami dal presidente. Prima del ritiro arriveranno quattro, cinque calciatori, abbiamo le idee molto chiare su come dobbiamo muoverci. Non faccio nomi perché preferisco prima parlare a quattr’occhi con i diretti interessati, ma posso dire che quello di cui abbiamo bisogno è del giusto mix tra esperti e giovani. Fame, propensione a lavorare, attaccamento alla maglia: queste sono le peculiarità che cerchiamo. Poi, una volta ottenuto il giusto composto… sarà il mister Auteri ad aggiungere quel tocco magico. Lavoriamo, tutti insieme, per ottenere il meglio da questa squadra, per i tifosi, per la maglia, per la società. Pescara è una piazza importante, esigente, farò di tutto per ripagare la fiducia datami dal presidente. Prima del ritiro arriveranno quattro, cinque calciatori, abbiamo le idee molto chiare su come dobbiamo muoverci”