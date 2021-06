Piacenza, si proverà a trattenere Cesarini. Ma ci sono anche Grosseto e AlbinoLeffe

vedi letture

Il futuro dell'attaccante Alessandro Cesarini potrebbe essere ancora al Piacenza, dove ha giocato in questa stagione conquistando la promozione. Dopo lo svincolo dalla Pistoiese però per il classe '89 le offerte non mancano e gli emiliani potrebbero dover faticare per trattenerlo in biancorosso. Secondo Tuttoc.com su Cesarini si starebbero muovendo AlbinoLeffe e Grosseto.