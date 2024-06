Ufficiale Picerno, Francesco Tomei è il nuovo tecnico del club lucano

vedi letture

Francesco Tomei è il nuovo allenatore del Picerno. L'annuncio arriva dal club lucano attraverso un post sul proprio profilo Instagram.

L’AZ Picerno comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra al sig. Francesco Tomei.

Nato a Pescara il 10 aprile 1972, Tomei ha maturato una vasta e densa esperienza in piazze quali Pescara, Lecce, Sassuolo, Roma e Verona (sponda Hellas), nelle quali è stato al fianco di Eusebio di Francesco come suo vice: si è misurato con palcoscenici di assoluto prestigio e valore come l’Europa League, la Serie A e la Champions League.

Nel corso dell’ultima stagione, è stato l’allenatore della prima squadra della S.S. Monopoli nel campionato Serie C Now 2023/2024.

Tutta la famiglia AZ, nelle persone del Presidente Curcio e del DG Greco, sono liete di accogliere Francesco Tomei a Picerno, augurandogli le migliori fortune professionali.