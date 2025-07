Ufficiale Pineto, arriva un attaccante dal Napoli: è il classe 2005 Vigliotti

“Pineto Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Napoli il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Vigliotti”.

Con questa nota il club abruzzese ha annunciato l’arrivo dell’attaccante classe 2005 che lo scorso anno ha vestito la maglia della Cavese mettendo a segno due reti in 28 presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C. Per il giocane si tratta della seconda esperienza lontano dal Napoli, club in cui è cresciuto collezionando 81 presenze con 21 reti dall’Under 17 alla Primavera.