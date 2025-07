Lucca si presenta: "Napoli sempre stata la mia prima scelta. Mi hanno voluto fortemente"

Il nuovo centravanti del Napoli Lorenzo Lucca è stato presentato a stampa e tifosi nel ritiro di Dimaro. Nell'incontro coi giornalisti ha spiegato anche i motivi che lo hanno spinto a scegliere la maglia azzurra: "Il gruppo, le persone che lavorano all'interno, tutti mi hanno accolto benissimo. Siamo un gruppo fantastico e ci vogliamo tutti bene, lotteremo per un unico obiettivo".

Cosa può darle Conte?

"Non devo essere io a giudicare il mister: ha vinto tanto, ha grandi esperienze in Italia e all'estero. Posso solo imparare da lui, a livello tattico e mentale che è una delle sue forze maggiori".

Cosa ammira principalmente di Lukaku?

"E' un giocatore fantastico che sta facendo una grandissima carriera, da lui posso prendere tante cose positive. E' un piacere giocare e imparare da lui, non vedo l'ora di giocare insieme a Romelu".

Pensa anche alla Nazionale? Ha parlato con Gattuso?

"Ci siamo sentiti con Gattuso, mi ha chiamato e mi ha chiesto come stavo. Io sono arrivato qua per un unico obiettivo, il Napoli è sempre stato il mio obiettivo col direttore ed il presidente che mi hanno voluto dal primo momento e per me è stata sempre la prima scelta. E' un percorso iniziato, poi in estate ci saranno i Mondiali, devo giocarmi le mie carte al meglio e fare bene partita dopo partita".