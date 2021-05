Pistoiese, lunedì incontro sul futuro del club alla presenza del sindaco Tomasi: la situazione

Prima la retrocessione in Serie D e poi la decisione di Orazio Ferrari di lasciare il timone della Pistoiese. In casa dell'Olandesina quelli appena trascorsi sono stati giorni bollenti e i prossimi si prospettano dello stesso tenore. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, a tal proposito, è stato calendarizzato per lunedì prossimo una riunione fra il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, Vannino Vannucci, ad del mais sponsor del club arancione, la proprietà uscente e la Holding Arancione che detiene il controllo della società sportiva. Al centro delle attenzioni il tema legato a chi rileverà le quote della famiglia Ferrari, pari al 75% del totale.