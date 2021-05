Playout Serie C, Bisceglie e Legnago vincono e avvicinano la salvezza

Si sono giocate oggi due gare valide per i playout di Serie C. Il Bisceglie supera la Paganese al Ventura per 2-1. Makota al 15’ e Priola al 36’ le reti per i padroni di casa, di Diop al 66’ la realizzazione degli ospiti. Ritorno previsto tra una settimana, al Biscehlie sarà necessario non perdere per mantenere la categoria, mentre la Paganese dovrà vincere con almeno una rete di scarto per essere sicura di giocare il prossimo anno in Serie C. Nell’altra gara, invece, il Legnago si è imposto per 1-0 sul campo del Ravenna, decisivo il gol al 70’ di Buric. Ai romagnoli sarà necessario vincere con due gol di scarto al ritorno per conservare la categoria.