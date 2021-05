Playout serie C, le formazioni ufficiali di Imolese-Fano

Tutto pronto allo stadio “Romeo Galli” di Imola per il ritorno dei playout del Girone B tra Imolese e Fano. All'andata pareggio a reti bianche al “Raffaele Mancini”, quindi ai padroni di casa basterà non perdere per restare in Serie C. Rispetto alla gara di andata, Mezzetti cambi l'attacco (dentro Bentivegna e Tommasini, fuori Morachioli e Piovanello) ed inserisce Masala in mediana al posto di Alboni. Sono in panchina Boccardi (al rientro dalla squalifica) e Polidori (non al top dopo l'infortunio). Ospiti con la formazione prevista alla vigilia: Cargnelutti riprende il suo posto in difesa con il conseguente avanzamento di Gentile sull'esterno in mediana, dove dall'altra parte gioca Rodio. In attacco tocca Ferrara far coppia con Barbuti. Panchina per Brero e Bruno, negativi al tampone di controllo dopo il Covid.

Queste le formazioni ufficiali della gara che potrete seguire in diretta dallo stadio “Romeo Galli” a partire dalle 17,15:

Imolese (4-3-1-2): Rossi; Cerretti, Angeli, Carini, Aurelio; Masala, Torrasi, Provenzano; Lombardi; Tommasini, Bentivegna. A disp. Nannetti, Rondanini, D’Alena, Rinaldi, Sall, Polidori, Onisa, Morachioli, Boccardi, Piovanello, Alboni, Della Giovanna. All. Lorenzo Mezzetti.

Fano (3-5-2): Viscovo; Cason, Cargnelutti, Monti; Rodio, Carpani, Amadio, Urso, Gentile; Ferrara, Barbuti. A disp. Santarelli, Meli, Sbarzella, Flores Heatley, Montero, Sarli, Mainardi, Pantaleoni, Bruno, Bernardini, Nepi, Brero. All. Alessio Tacchinardi.

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova (Assistenti:Massimino-Rinaldi. Quarto Uomo Angelucci).