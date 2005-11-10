Altro rinnovo in casa Desenzano: Antonelli proseguirà anche nella prossima stagione
Dopo il difensore Arpino e il centrocampista Bovolon arriva anche un altro rinnovo in casa Desenzano: il club lombardo ha infatti annunciato il prolungamento di un altro mediano come Antonelli. Questo il comunicato:
"Il Desenzano F.C. è contento di annunciare il rinnovo del contratto di Francesco Antonelli, che vestirà la maglia biancazzurra anche nella prossima stagione.
Arrivato a Desenzano nell’estate del 2024, il centrocampista romano ha portato fin da subito qualità ed esperienza. Nel corso della sua carriera ha infatti conquistato più volte la promozione dalla Serie D alla Serie C, collezionando inoltre più di 70 presenze tra i professionisti.
Presenze e gol
Nella stagione 2025/2026 è stato uno dei punti di riferimento del centrocampo biancazzurro, chiudendo il campionato con 33 presenze, 1 gol e 3 assist, confermandosi un elemento di grande affidabilità e continuità nel corso della stagione.
Il Desenzano F.C. augura a Francesco una stagione ancora più ricca di soddisfazioni in maglia biancazzurra".