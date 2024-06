Ufficiale Pontedera, arriva il primo rinnovo. Capitan Espeche prolunga per una stagione

È con una nota ufficiale che il Pontedera "comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Marcos Espeche per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025. Il difensore e capitano granata vestirà la maglia del Pontedera, con la quale ha superato l'importante traguardo delle 100 presenze, per il quarto anno di fila.

Orgogliosi di averti ancora con noi Capitano".

Fanno seguito le sue prime parole dopo l'accordo siglato, riprese dai canali ufficiali della società granata: "Avevo tanta voglia di fare un ulteriore anno, al di là dell'età ho voglia di lavorare e di mettermi in discussione. La sfida si fa sempre più ardua: ripetersi e migliorare è ancora più difficile ma è una motivazione per tutta la squadra, non solo per me. Fa piacere essere da tanti anni qui, significa che il lavoro paga".