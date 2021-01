Potenza, Panico non rinnova ed è fuori rosa. Il giocatore: "Strappo ricucibile"

Con il mercato che sta per concludersi, in casa Potenza assume ancora più rilievo la vicenda legata a Ciro Panico, messo fuori rosa per non aver rinnovato il contratto: patron Salvatore Caiata esige la firma, altrimenti il giocatore continuerà ad allenarsi da solo o con la Primavera 3 fino al termine della stagione.

Di tutto questo, a tuttopotenza.com, ne ha parlato proprio il difensore: "Stiamo cercando di trovare un accordo con il Potenza insieme al mio agente per risolvere nel migliore dei modi questa scomoda situazione. Io ho dato tanto al Potenza e Potenza mi ha dato tanto e quindi spero di poter essere reintegrato in rosa al più presto. Lo strappo è ricucibile e dobbiamo in questi giorni trovare una soluzione che possa accontentare tutti. In questi anni ho dato tanto ai colori rossoblù che sento miei e capisco anche il presidente Caiata ma il calcio ha delle dinamiche particolari e improvvise che ti mettono davanti a scelte difficili".