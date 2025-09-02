Ufficiale
Ravenna, arriva l'esterno classe 2000 Luca Falbo: era al Rimini
Luca Falbo è un nuovo giocatore del Ravenna.
Esterno mancino classe 2000, cresciuto nei settori giovanili di Roma e Lazio, ha già maturato esperienza importante tra Serie B e Serie C.
Calciatore duttile, capace di spingere con continuità sulla fascia e di garantire solidità in fase difensiva, un rinforzo prezioso per la squadra di mister Marchionni.
