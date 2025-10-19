Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 10ª giornata: rinasce l'Altamura e vince l'Union Brescia. Agganciato il Trento

© foto di Simone Venezia/Uff. Stampa Union Brescia
Oggi alle 22:19Serie C
Simone Lorini

Successo importante per il Team Altamura, che già nel primo tempo costruisce la vittoria sul Picerno, battuto 3-1 davanti ai propri tifosi. Tre punti d'oro anche per l'Union Brescia, che espugna Lecco e raggiunge la rivale in classifica: Questi i risultatati del pomeriggio di Serie C:

SERIE C, 10ª GIORNATA
GIRONE A
Alcione Milano-Inter U23 1-2
41’, 45’+3’ La Gumina (I), 82’ Marconi (A)
Novara-Arzignano Valchiampo 1-0
63’ Lanini
Renate-Dolomiti Bellunesi 2-0
12' Anelli, 51' Spedalieri
Triestina-Pergolettese 1-1
37' Lambrughi (P), 43' Ionita (T)
Ospitaletto-Cittadella 1-2
7' Castelli rig. (C), 46' Rabbi (C), 74' Bertoli (O)
Vicenza-AlbinoLeffe 3-1
40' Vitale (V), 57' Rauti (V), 74' Stuckler (V), 85' Astrologo (A)
Lumezzane-Trento 1-1
4' Giannotti (T), 85' Caccavo (L)
Pro Vercelli-Giana Erminio 0-0
Virtus Verona-Pro Patria 0-1
5' Udoh
Lecco-Union Brescia 0-1
60' Spagnoli

Classifica - Vicenza 28, Union Brescia 21, Lecco 21, Inter U23 18, Alcione Milano 17, Pro Vercelli 13, Renate 12, Pergolettese 12, AlbinoLeffe 12, Cittadella 12, Trento 12, Giana Erminio 11, Virtus Verona 10, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 10, Ospitaletto 9, Arzignano Valchiampo 9, Pro Patria 7, Lumezzane 7, Triestina -7

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti.

GIRONE B
Torres-Forlì 0-2
32’ Franzolini, 81’ Macri
Livorno-Sambenedettese 2-1
61' Cioffi (L), 76' Dionisi (L), 85' Toure (S)
Gubbio-Guidonia Montecelio 0-2
76' Spavone, 81' Tessione
Pianese-Bra 2-2
4' Coccia (P), 17' Baldini (B), 40' Minaj (B), 45'+1 Bertini (P)
Campobasso-Ternana 0-1
77' Pettinari
Ravenna-Arezzo 0-3
48' Tavernelli, 87' Ravasio, 90'+5 Varela
Rimini-Juventus Next Gen 0-2
49' Deme, 90'+4 Vacca
Pineto-Perugia 3-0
3' Gierminario, 28' Bruzzaniti, 98'

Lunedì 20 ottobre
Ore 20:30 - Carpi-Ascoli
Ore 20:30 - Pontedera-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 27, Ravenna 24, Ascoli 23*, Ternana 17, Forlì 16, Guidonia Montecelio 16, Sambenedettese 14, Carpi 14*, Juventus Next Gen 14, Pineto 14, Pianese 13, Gubbio 13, Campobasso 12, Juventus Next Gen 14, Livorno 10, Vis Pesaro 9*, Pontedera 8*, Torres 6, Bra 6, Perugia 3, Rimini -2

* una gara in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti.

GIRONE C
Casarano-Foggia 0-2
30' Morelli, 59' D'Amico
Crotone-Monopoli 0-1
57' Scipioni
Sorrento-Cosenza 2-2
14' Ricciardi (C), 29' Plescia (S), 75' Cimino (C), 79' D'Ursi (S)
Latina-Giugliano 0-1
6' Balde
Casertana-Siracusa 1-0
76' Bentivegna
Atalanta U23-Trapani 2-0
9' Manzoni, 16' Levak
Benevento-Potenza 2-0
7' Salvemini, 72' Pierozzi
Catania-Salernitana 2-0
38' Cicerelli, 56' Forte
Audace Cerignola-Cavese 1-3
17' Fusco (C), Sorrentino (C), 60' D'Orazio (A), 86' Ubaldi (C)
Team Altamura-Picerno 3-1
7' Simone (A), 13' Grande (A), 36' Siletti (A), Bocic (P)

Classifica - Benevento 22, Salernitana 22, Catania 21, Casarano 18, Casertana 17, Crotone 17, Cosenza 16, Monopoli 15, Potenza 13, Latina 12, Atalanta U23 11, Sorrento 11, Team Altamura 11, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Picerno 9, Giugliano 9, Trapani 8, Cavese 8, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti.

