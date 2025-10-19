Italia Femminile, le convocate di Soncin per le amichevoli con Giappone e Brasile
Comincia oggi il raduno delle Azzurre a Coverciano in vista della doppia amichevole con Giappone e Brasile, in programma venerdì 24 ottobre (ore 18.15, Rai 2) a Como e martedì 28 ottobre (ore 18.15, Rai 2) a Parma. Domani il primo allenamento di questo ritiro sui campi del Centro Tecnico Federale.
Vista l’indisponibilità della calciatrice del Bayern Monaco, Arianna Caruso, il Ct Soncin ha convocato la centrocampista della Roma, Marta Teresa Pandini.
L’ELENCO DELLE CONVOCATE
Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Astrid Gilardi (Como), Laura Giuliani (Milan);
Difensori: Caterina Ambrosi (Parma), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);
Centrocampiste: Giulia Dragoni (Roma), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Marta Teresa Pandini (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina), Martina Tomaselli (Inter);
Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter).
IL PROGRAMMA
Domenica 19 ottobre
Raduno presso Coverciano
Lunedì 20 ottobre
Ore 13.30 Conferenza stampa Ct
Ore 15.30 Allenamento (primi 15’ aperti ai media)
Martedì 21 ottobre
Ore 10.30 Allenamento (primi 15’ aperti ai media)
Mercoledì 22 ottobre
Ore 10.30 Allenamento
Giovedì 23 ottobre
Ore 10.30 Allenamento ufficiale MD-1 (primi 15’ aperti ai media)
Ore 14.00 (tbc) Conferenza stampa Ct + calciatrice
Ore 16.30 Partenza per Como e successivo walk around allo stadio ‘Sinigaglia’
Venerdì 24 ottobre
Ore 18.15 Gara ITALIA-Giappone
A seguire rientro a Coverciano
Sabato 25 ottobre
Ore 10.30 Allenamento
Domenica 26 ottobre
Ore 10.30 Allenamento
Ore 16.00 Trasferimento a Parma
Lunedì 27 ottobre
Ore 17.45 Conferenza stampa Ct + calciatrice presso lo stadio ‘Tardini’
Ore 18.30 (tbc) Allenamento ufficiale MD-1 presso lo stadio ‘Tardini’
Martedì 28 ottobre
Ore 18.15 Gara ITALIA-Brasile