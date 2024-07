Ufficiale Renate, ecco Pellizzari: il difensore centrale firma un contratto fino al 2026

Rinforzo in difesa per il Renate. La formazione nerazzurra ha ufficializzato l'ingaggio di Stefano Pellizzari. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2026. Questo il comunicato diramato dal club:

"La difesa accoglie la nuova Pantera: Stefano Pellizzari. Difensore centrale, nato a Correggio (RE) il 3 gennaio 1997, è cresciuto nel settore giovanile del Cesena. Nel corso di una carriera da oltre 120 presenze in Serie C, spiccano le esperienze con Ravenna, Reggiana, Legnago Salus, Vis Pesaro, Fermana e Ancona, dove nella stagione 2023/2024 ha collezionato 22 presenze in campionato. Curiosità, nel campionato 2027/2018 ha militato nella Erste Liga austriaca con la maglia del WSG Tirol. Per Stefano, contratto biennale con le pantere, con scadenza il 30 giugno 2026".