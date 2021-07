Samb, Donati si presenta: "Aspettavo da anni questo momento. Sono pronto"

Giornata di presentazione ieri per il nuovo tecnico della Sambenedettese Massimo Donati. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "So che per molti sono un inesperto, la cosa non mi tocca perché aspettavo da anni questo momento. Ho un’occasione importante in una piazza incredibile e voglio sfruttarla. Ci saranno sicuramente errori e difficoltà, ma con entusiasmo e unione di intenti si possono fare grandi cose. Darò tutto in questa nuova avventura. Il modulo è importante - riporta noisamb.it - ma non importantissimo, i principi sono ciò che conta. Per me è importante che ci sia il fuoco nei giocatori, chi avrà questa dote giocherà nella Sambenedettese. Abbiamo analizzato la stagione appena conclusa, penso che imposterò la squadra con la difesa a 3 perché si difende meglio e si può iniziare meglio la manovra. Dieci anni fa ho incontrato sulla mia strada un allenatore che mi ha illuminato. Ho subito capito che avrei seguito le sue idee, parlo di Gianpiero Gasperini, e nel corso della carriera ho cercato di osservare e imparare da tutti. Sono estremamente determinato, voglio che la squadra sia composta da giocatori pronti a dare tutto fino all’ultimo secondo di ogni partita. Sono malato di dettagli, se vi dico che non dormo pensando alla rimessa laterale voi ridete ma vi assicuro che è così. Il nostro atteggiamento in campo determinerà il rapporto con i tifosi: nella mia carriera ho sempre camminato a testa alta perchè ho sempre dato tutto”.