Ufficiale Sambenedettese, Grillo passa al Teramo. Il portiere scende in D con la formula del prestito

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Sambenedettese "comunica di aver ceduto le prestazioni del calciatore Matteo Grillo al Teramo con la formula del trasferimento a titolo temporaneo fino al termine della stagione 2025/26.

La società ringrazia Matteo per la professionalità e l’impegno profusi in questa parte di stagione augurandogli le migliori fortune calcistiche e personali per il prosieguo di campionato con la maglia biancorossa abruzzese.

Fa poi eco la nota degli abruzzesi: "Teramo Calcio 1913 comunica di aver acquisito dalla U.S. Sambenedettese, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Grillo, con la formula del prestito fino al termine della stagione sportiva corrente.

Il neo-portiere biancorosso, classe 2007, ha già esordito in D con la maglia rossoblu, a soli 16 anni, nell’annata 2023/24: fisico longilineo (189 centimetri d’altezza), è peraltro il nipote di Maurizio Simonato, indimenticato bomber del Diavolo per tre anni, dal 1977 al 1980 (con 22 reti all’attivo).

Grillo ha già sostenuto nel pomeriggio il suo primo allenamento al “Bonolis” e indosserà la maglia numero 16".

Queste le sue prima parole: "Ho passato cinque anni nelle Giovanili dell’Ascoli, per poi vivere l’ultimo triennio nella Sambenedettese. L’approdo a Teramo è una possibilità inaspettata, frutto chiaramente dell’infortunio capitato a Nicola: ho deciso in poco tempo, è un’occasione importante per la mia formazione e mi reputo pronto per quest’esperienza. Non ho avuto difficoltà ad ambientarmi in questo gruppo, di cui conoscevo per nomea diversi interpreti. Quando ho anticipato la notizia a mio nonno (Simonato, ndr), ha spalancato gli occhi, ricordando bene le sue stagioni in biancorosso…".