Sambenedettese, due le cordate principali per l'asta: Kim sfida il duo De Sarlo-Moneti

Sarebbero principalmente due le cordate in lizza per aggiudicarsi la Sambenedettese dopo la fallimentare gestione di Serafino. Si tratta di quella capitanata da Baram Dae Kim, con Mariano De Angelis, e quella con a capo l’imprenditore campano Antonio De Sarlo, che avrebbe l’ex presidente Moneti come socio. A questi potrebbero aggiungersi altri soggetti interessati, anche se di profilo più basso – come riporta il Corriere Adriatico - come l’imprenditore laziale Manolo Bucci e l’immobiliarista romano Roberto Renzi. che avrebbero costituito le proprie società per partecipare all’asta. Fra i quattro i fari sarebbero puntati soprattutto sul coreano Kim che sarebbe molto interessato allo stadio Rivera delle Palme e alla sua ristrutturazione.