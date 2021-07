Sambenedettese, occhi in Serie D per l'attacco: piace Andrea Zini della Pianese

La Sambenedettese pesca dalla Serie D l'attaccante per la prossima stagione. Secondo quanto riferito da veratv, il direttore sportivo Sandro Porchia sta chiudendo l'operazione per portare al Riviera delle Palme Andrea Zini che nell'ultima stagione in quarta serie ha messo a segno dieci reti con la maglia della Pianese.