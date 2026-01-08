Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Aquila, arriva in prestito dalla Sambenedettese l'esterno Nouhan Tourè

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com
Oggi alle 15:51Serie D
L’Aquila 1927 è lieta di annunciare di aver acquisito in prestito fino al 30 Giugno 2026 dalla U.S. Sambenedettese le prestazioni sportive del calciatore Nouhan Tourè.

Esterno offensivo di piede destro, l’attaccante guineano sbarca in rossoblù dopo aver collezionato 1 gol e 3 assist in 19 presenze nelle Marche. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Carpi, per lui esperienze anche con Milano City, Tolentino, Pontevomano e Teramo con cui ha collezionato ben 38 gol in 83 presenze guadagnandosi la chiamata nel professionismo.

“Essere qua per me è una grande sfida. Conosco gia l’ambiente avendoci giocato da avversario e mi ha sempre affascinato. Arrivo con tanta fame e con grande voglia di aiutare la squadra a giocarsi questo girone di ritorno al massimo” le prime parole dell’attaccante con i nostri colori.

