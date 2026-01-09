Sambenedettese, arriva l'attaccante Lonardo dall'Atalanta Under 23
La Sambendettese ha annunciato due trasferimenti, entrambi in prestito: in entrata è arrivato l'attaccante Lonardo dall'Atalanta, mentre l'esterno offensivo Touré si trasferisce a L'Aquila in Serie D. Questi i due comunicati:
"La U.S. Sambenedettese comunica il ritorno in maglia rossoblù dell’attaccante classe 2005 Edoardo Lonardo proveniente dall’Atalanta Under 23 con la formula del trasferimento temporaneo fino al termine della stagione 2025/26 . Con la casacca dei nerazzurri lombardi, l’ariete scuola Rimini ha messo a referto 19 presenze, 2 gol ed un assist, oltre alle 5 presenze in Primavera 1 corredate da due reti.
Lonardo, prima del trasferimento in terra orobica, nella stagione e mezza disputata in rossoblù aveva collezionato 30 presenze, 9 gol e 6 assist, divenendo uno dei giocatori più prolifici della Samb. In bocca al lupo, Edo".
"La U.S. Sambenedettese comunica di aver ceduto le prestazioni del calciatore Nouhan Toure a L’Aquila 1927 con la formula del trasferimento a titolo temporaneo fino al termine della stagione 2025/26.
La società augura a Nouhan le migliori fortune calcistiche e personali per il prosieguo di campionato con la maglia rossoblù abruzzese".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.