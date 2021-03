Sambenedettese, venti giorni per evitare il baratro. Bisogna saldare quattro mesi di stipendi

Si fa sempre più complicata la situazione in casa Sambenedettese. Mentre è da considerarsi in stallo la trattativa fra l'attuale presidente Domenico Serafino e il suo socio, il coreano Kim Dae Jung, per il passaggio del pacchetto di maggioranza del club, nella giornata di ieri è arrivata la nota dell'AssoCalciatori che ufficializzava la messa in mora da parte dei tesserati della società, senza stipendio quattro mesi. A questo punto, come riporta Tuttosport la Samb avrà 20 giorni di tempo per saldare il dovuto ai propri calciatori ed evitare la fine anticipata della propria stagione.