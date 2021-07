Seregno, risolto il problema stadio: il club giocherà allo "Speroni" di Busto Arsizio

Dopo aver ricevuto il "no" del comune di Lecco, il Seregno, neo promosso in C, si è appoggiato a Busto Arsizio e alla Pro Patria per avere uno stadio a norma nel quale disputare le partite della stagione 2021-22: tutto accordato tra i due club e il comune bustocco.

A renderlo noto, annunciato anche il via ai lavoro al "Ferruccio", lo stesso club azzurro con la nota che di seguito riportiamo:

"Il Seregno calcio comunica che la domanda di iscrizione è stata regolamente accolta. Un ringraziamento speciale alla Pro Patria, alla Presidentessa, al Comune di Busto Arsizio per averci concesso lo stadio ai fini dell’iscrizione al campionato di Lega Pro.

Informiamo i nostri tifosi che sono partite importanti opere di adeguamento dello Stadio Ferruccio contando di ultimarle in 40 giorni per la prima partita di campionato. Di seguito gli interventi in corso:

-nuovo impianto di illuminazione led con tecnologia di ultima generazione

- rifacimento di tutti i posti a sedere in conformità con i criteri della Lega Pro

-costruzione di locali obbligatori quali sala conferenza stampa, sala doping, ammodernamento spogliatoi, infermeria per il pubblico

-impianto di sorveglianza

- nuove panchine, modifica misure del campo etc

Contiamo su un’ampia partecipazione da parte degli abitanti di Seregno per questa avventura nel calcio professionistico!

Forza Seregno, la storia infinita continua…".