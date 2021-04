Serie C, i risultati delle 15: pari e patta tra Bari e Palermo. Cade il Foggia, vince la Samb

Terminate qualche minuto fa le partite delle 15 in Serie C. Di seguito i risultati girone per girone.

GIRONE A - Occasione persa per il Lecco, che avrebbe potuto scavalcare il Renate al 4° posto, ma non riesce a scalfire la resistenza dell’Olbia.

Lecco - Olbia 1-1

GIRONE B - Movimento in zona playoff, dove la Sambenedettese, vincendo in casa della Virtus Verona, va a riagganciare in classifica il Matelica.

Gubbio - Mantova 0-0

Legnago - Arezzo 1-1

Matelica - Fano 0-0

Virtus Verona - Sambenedettese 0-1

GIRONE C - Bari e Palermo pareggiano nella sfida tra i club più nobili del terzo gruppo (e forse non solo) di Serie C. I siciliani riprendono così il Foggia, caduto tra le mura amiche contro la Paganese.

Bari - Palermo 2-2

Foggia - Paganese 0-1

Virtus Francavilla - Viterbese 0-0