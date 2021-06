Serie C, l'Alessandria piega l'Albinoleffe nell'andata delle semifinali play-off

Va all'Alessandria il primo atto delle semifinali play-off di Serie C. Successo fondamentale per gli uomini di Moreno Longo, che hanno regolato in trasferta l'Albinoleffe grazie ai sigilli di Arrighini e Giorno, siglati rispettivamente al 67' e al 77'. Poco dopo l'80' è arrivato il gol di Giorgione, che ha fissato il risultato sull'1-2 finale. Discorso qualificazione ancora aperto, dunque, ma per la banda di Zaffaroni occorrerà una prestazione arrembante nel match di ritorno, in programma lunedì al Moccagatta. Alle 20.45 scenderanno in campo Padova e Avellino, sfida che completerà il quadro di giornata in Serie C.