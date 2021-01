Serie C, la classifica aggiornata del Girone A: Como in vetta a +1 dal Renate

Continua la corsa a due fra Como e Renate in vetta alla classifica del Girone A di Serie C con i lariani che dopo la vittoria nello scontro diretto si prendono la vetta superando di un punto le Pantere. Dietro seguono Pro Vercelli e Alessandria, rispettivamente a -8 e -9. In coda invece la Lucchese si riavvicina alla zona play off dove sono invischiate alcune big come Novara, Piacenza e Livorno.

Como 43, Renate 42, Pro Vercelli 35, Alessandria 34, Pro Patria 31, Juventus U23 30, Lecco 30, Carrarese 30, Grosseto 28, Pontedera 28, Pro Sesto 26, Albinoleffe 26, Pergolettese 22, Olbia 22, Pistoiese 22, Novara 19, Giana Erminio 19, Piacenza 18, Livorno 17, Lucchese 16