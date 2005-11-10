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Serie C, il programma dalla 10ª giornata: aprono Pro Vercelli e Livorno questa sera

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 08:19Serie C
16.10.2026 08:19Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Laerte Salvini

Si parte questa sera con la decima giornata di Serie C: le prime gare saranno quelle fra Pro Vercelli e Lecco nel Girone A e il derby Livorno-Grosseto nel Girone B. Una giornata che si chiuderà poi lunedì sera con ben cinque gare (quattro nel Girone A e una nel Girone C). Andrà invece in scena domenica alle 14:30 lo scontro diretto del Girone B fra Ravenna e Spezia.

Serie C, la 10ª giornata

GIRONE A
Venerdì 16 ottobre
Ore 20:30 - Pro Vercelli-Lecco
Sabato 17 ottobre
Ore 14:30 - Carpi-Lumezzane
Ore 17:30 - Folgore Caratese-Treviso
Domenica 18 ottobre
Ore 17:30 - AlbinoLeffe-Novara
Ore 17:30 - Alcione Milano-Desenzano
Ore 17:30 - Ospitaletto-Pergolettese
Lunedì 19 ottobre
Ore 20:30 - Cittadella-Arzignano
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Trento
Ore 20:30 - Giana Erminio-Brescia
Ore 20:30 - Juventus U23-Renate

Classifica del Girone A di Serie C Cittadella 24, Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Trento 17, Arzignano Valchiampo 17, Desenzano 13, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 12, Lumezzane 12, Pergolettese 11, Dolomiti Bellunesi 10, Lecco 10, Novara 9, Pro Vercelli 9, Juventus Next Gen 7, Folgore Caratese 6, Carpi 6, Giana Erminio 5, Renate 4

GIRONE B
Venerdì 16 ottobre
Ore 20:30 - Livorno-Grosseto
Sabato 17 ottobre
Ore 14:30 - Guidonia-Forlì
Ore 14:30 - Pianese-Pineto
Ore 14:30 - Reggiana-Torres
Ore 14:30 - Vado-Sambenedettese
Domenica 18 ottobre
Ore 12:30 - Campobasso-Perugia
Ore 12:30 - Latina-Vis Pesaro
Ore 14:30 - Gubbio-Atalanta U23
Ore 14:30 - Ravenna-Spezia
Ore 17:30 - Pescara-Ostiamare

Classifica del Girone B di Serie C Spezia 25, Ravenna 20, Grosseto 18, Livorno 15, Torres 15, Reggiana 14*, Perugia 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12, Pescara 12, Forlì 11, Vado 11, Latina 10, Atalanta U23 9*, Ostiamare 9, Gubbio 7, Pineto 7*, Pianese 6, Sambenedettese 6, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

GIRONE C
Sabato 17 ottobre
Ore 14:30 - Inter U23-Monopoli
Ore 17:30 - Potenza-Catania
Ore 17:30 - Salernitana-Scafatese
Domenica 18 ottobre
Ore 14:30 - Audace Cerignola-Savoia
Ore 14:30 - Cavese-Casarano
Ore 14:30 - Cosenza-Altamura
Ore 15:00 - Bari-Crotone
Ore 17:30 - Barletta-Picerno
Ore 17:30 - Sorrento-Casertana
Lunedì 19 ottobre
Ore 20:30 - Giugliano-Foggia

Classifica del Girone C di Serie C : Potenza 22, Bari 19, Sorrento 18, Catania 16, Casertana 15, Audace Cerignola 14, Scafatese 13*, Salernitana 13, Inter U23 13*, Picerno 12, Monopoli 12, Cavese 12, Foggia 11, Casarano 11, Savoia 10, Altamura 8, Barletta 8, Giugliano 7, Cosenza 5, Crotone 0°

* una gara in meno
° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva

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