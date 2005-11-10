Il Cittadella non va oltre lo 0-0 nella sfida casalinga contro la Pro Vercelli, mancando l'opportunità di agganciare l'Union Brescia in vetta alla classifica. I granata raggiungono comunque il Trento a quota 33 punti, al termine di una partita caratterizzata da ben 31 conclusioni verso la porta avversaria. In conferenza stampa, il tecnico Roberto Musso ha analizzato la prestazione dei suoi, soffermandosi sulle difficoltà realizzative e sugli episodi che hanno condizionato l'incontro.

Musso: "La palla non è voluta entrare"

"L'analisi dipende dai punti di vista. Vincendo avremmo potuto agganciare la vetta, ma con questo pareggio abbiamo riagganciato il Trento. Guardando la partita non posso dire molto ai ragazzi: la prestazione è stata fatta, abbiamo calciato 31 volte verso la porta e gli avversari hanno salvato due occasioni clamorose sulla linea di porta. Purtroppo la palla non è voluta entrare, adesso non sta girando bene ma dobbiamo continuare a lavorare e riprendere il nostro cammino. Abbiamo creato tanto ma il calcio è semplice, se non riesci a segnare non vinci le partite. I ragazzi volevano vincere a tutti i costi, ma per il momento le partite sporche non stiamo riuscendo a vincerle".

Musso chiede maggiore concretezza: "È mancata un po' di cattiveria"

"È mancata un po' di cattiveria. L'ultima occasione di Ndrecka poteva essere gestita meglio, ha preferito calciare al volo ma avrebbe avuto tutto il tempo di stoppare e concludere in porta con calma. Lo stesso vale per il tocco troppo lungo di Antonucci per Mensah, siamo stati un po' troppo imprecisi. Se calci 31 volte in porta e non riesci a segnare sicuramente c'è qualche problema che va risolto". Il tecnico granata ha fatto il punto sulle condizioni di Lorenzo Paolucci, costretto a lasciare il terreno di gioco in barella per un problema al ginocchio. "Ha sicuramente un problema al ginocchio, sembra scongiurato l'infortunio al crociato ma domani farà gli accertamenti e capiremo realmente come starà. Non ha sentito un bel rumore, speriamo sia una cosa leggera ma finché non farà gli esami non possiamo sbilanciarci". Sul possibile calcio di rigore e sul ricorso al Football Video Support nel finale: "Credo che la dinamica sia chiara, Antonucci ha toccato il pallone con la punta e gli è stato calciato il piede. Sono convinto che se l'arbitro avesse fischiato da subito il rigore poi lo avrebbe confermato, a questo punto non capisco a cosa serve il FVS. Accettiamo comunque questa decisione".

Musso fa il punto sugli infortunati: "Per Barberis aspettiamo il via libera dei medici"

L'allenatore dei veneti ha infine fornito alcuni aggiornamenti sui possibili recuperi in vista del prossimo impegno di campionato. "Speriamo di recuperare Martella, Frisenna e Cecchetto in settimana, ieri in rifinitura hanno ripreso ad allenarsi con la squadra. Antonucci e Amatucci spero che non abbiano avuto altri problemi oggi durante la partita, domani si alleneranno al 100% con i compagni e contiamo di averli al massimo della forma in vista della prossima partita". Sulla situazione di Barberis: "Non sappiamo ancora nulla, sta proseguendo con il suo percorso ma dobbiamo valutarne l'evoluzione volta per volta. Stiamo aspettando che i dottori ci diano il via libera per poterlo reinserire e farlo tornare in campo".