Serie C, si chiude la 25^ giornata: Modena corsaro a Salò, pareggio tra Matelica e Mantova

Si è conclusa poco fa la 25^ giornata del campionato di Serie C - giocata in infrasettimanale - che ha visto due partite del Girone B chiudere questo turno iniziato martedì.

In campo Matelica e Mantova, che hanno chiuso sullo 0-0 il confronto, mente il Modena è stato corsaro sul campo della Feralpisalò, facendo un ulteriore balzo in classifica: a decidere la sfida giocata in riva al Garda, il centrocampista Muroni.

Di seguito il riepilogo della giornata:

GIRONE A

GIA' GIOCATE

Juventus U23-Pro Vercelli 0-2 (3' Clemente 66' Emmanuello)

Novara-Livorno 1-1 (36' Rossetti, 59' [rig.] Buglio)

Olbia-Piacenza 2-3 (35' Cadili, 54' Ragatzu, 72' Gonzi 90' Corbari, 97' [rig.] Palma)

Grosseto-Alessandria 1-1 (25’ Sicurezza, 51’ Corazza)

Lucchese-Pro Patria 1-2 (5’ Nicco, 7’ Brignoli, 64’ Petrovic)

Renate-AlbinoLeffe 0-2 (41’ Giorgione, 46’ Manconi)

Lecco-Pontedera 0-0

Pergolettese-Como 1-2 (39’ Iovine, 51’ Bellemo, 79’ [rig.] Varas)

Pistoiese-Carrarese 0-2 (63’ Doumbia, 67’ Marilungo)

Rinviata per Covid-19

Giana Erminio-Pro Sesto

GIRONE B

Gubbio-Fermana 1-1 (41' Cognigni, 51' [rig.] Fedato)

Fano-Cesena 1-2 (21’ Marino, 80’ Petermann, 94’ [rig.] Russini)

Perugia-Legnago 4-0 (29’ e 60’ Elia, 75’ Bianchimano, 91’ [rig.] Melchiorri)

Sambenedettese-Imolese 1-3 (20’ Polidori, 46’ Della Giovanna, 69’ Lescano, 95’ Tommasini)

VirtusVecomp Verona-Ravenna 1-1 (53’ Sereni, 62’ Pittarello)

Carpi-SudTirol 0-0

Padova-Arezzo 2-0 (13’ Firenze, 88’ Chirico)

Triestina-Vis Pesaro 3-2 (12’ Marchi, 32’ Gucci, 50’ Calvano, 83’ Litteri, 94' Giorico)

Feralpisalò-Modena 0-1 (73' Muroni)

Matelica-Mantova 0-0

GIRONE C

Cavese-Juve Stabia 1-2 (20' Bubas, 41' [rig.] Marotta, 86' Troest)

Bisceglie-Viterbese 1-0 (73’ Musso)

Teramo-Potenza 1-3 (6’ Bombagi, 10’ e 32’ Romeno, 77’ Ricci)

Ternana-Catania 5-1 (2’ Mammarella, 16’ Defendi, 36’ Sarao, 44’ Paghera, 66’ Damian, 82’ Vantaggiato)

Turris-Palermo 1-2 (17’ e 48’ Lucca, 46’ Romani)

Virtus Francavilla-Paganese 0-0

Catanzaro-Casertana 0-3 (59’ [aut.] Scognamillo, 71’ Carillo, 90' Konate)

Avellino-Foggia 4-0 (11’ e 48’ Fella, 18’ Maniero, 74’ De Francesco)

Bari-Monopoli 1-0 (83' Cianci)

Riposa: Vibonese