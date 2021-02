Serie C, tonfo di Como e Modena con Pro Patria e Perugia. Ok la Juve Stabia

Sono terminate da poco gli anticipi del sabato di Serie C. Nel Girone A bella vittoria della Pro Patria contro la capolista Como per 2-1, con le firme di Latte Lath e Parker, a cui aveva risposto Walker. Nel Girone B la Feralpisalò batte di misura il Legnago, grazie al gol di Scarsella, mentre crolla il Modena contro il Perugia: netto 3-0 per gli umbri. Nel Girone C infine, ok la Turris di mister Caneo che in rimonta batte 2-1 la Casertana, e vittoria anche per la Juve Stabia sul campo del Bisceglie, firmata da Borrelli.

GIRONE A

Pro Patria-Como 2-1 (Latte Lath, Parker; Walker)

GIRONE B

Feralpisalò-Legnago 1-0 (Scarsella)

Perugia-Modena 3-0 (Elia, Favalli, Murano)

GIRONE C

Turris-Casertana 2-1 (Lorenzini, Giannone; Pacili)

Bisceglie-Juve Stabia 0-1 (Borrelli)