Sgarbi: "Sul mio arrivo a Perugia decisivo Nesta. Cosmi? Fa paura quando si arrabbia!"

"I miei genitori volevano che studiassi, così il mio arrivo in maglia nerazzurra è stato rimandato. All’Inter sono arrivato a 13 anni. Potevo finire al Milan, ma anche in questo caso decisivi sono stati i miei genitori: sono di fede nerazzurra e non avrebbero mai permesso che potessi vestire la maglia rossonera”: davanti alle telecamere di Tef Channel esordisce così, come riferisce il Corriere dell'Umbria, Filippo Sgarbi, difensore del Perugia.

Per altro fresco di rinnovo, con un contratto allungato di tre anni, dopo il suo arrivo in Umbria nel 2018: "Sul mio arrivo a Perugia è stato decisivo sapere che in panchina ci fosse Nesta. Ricordo sempre i suoi consigli, preziosi e importanti. Mi hanno fatto capire quanta differenza ci fosse tra noi giocatori e lui che ha vinto una finale Mondiale. Con Oddo ho spesso giocato a 4 dietro: mi ha insegnato a pressare alto per dare meno soluzioni possibili agli avversari. Poi è arrivato Cosmi. All’inizio ha voluto un calcio più ‘conservativo’, dopo il lockdown ci ha chiesto di andare più forte e di pressare di più, e questo mi è piaciuto molto. Meno quando si arrabbiava, faceva... paura con quel vocione”.

Nota poi sull'attuale tecnico del Grifo, Fabio Caserta: “Ha plasmato il gruppo sull’intensità delle sedute e la competitività. Si allena con noi e ci fa anche arrabbiare..., così però diamo tutto, gli uni per gli altri”.