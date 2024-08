Ufficiale SPAL, ecco il rinforzo tra i pali. Melgrati firma un accordo biennale con gli estensi

Lo avevamo anticipato, ora arriva anche l'ufficialità. Perché, come la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, la SPAL "comunica di aver raggiunto un accordo biennale con il portiere classe ’94 Riccardo Melgrati.

Scuola Inter, originario di Monza, si è trasferito nell’academy del Cesena dove ha iniziato un lungo peregrinaggio in serie C, debuttando a Como. In seguito, Pro Vercelli e Sudtirol (35 partite, 14 clean sheet), Arezzo e Siena prima di andare in terza serie spagnola all’Ae Prat in cerca di nuove sfide.

La Serie B di passaggio a Vercelli nel 15/16 per poi riconquistarla con il Lecco nella stagione 22/23 dove ha difeso la porta dei blucelesti per 64 volte in due stagioni.

Benvenuto in biancazzurro Riccardo!".