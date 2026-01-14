Ufficiale Sambenedettese, arriva in prestito dal Catania l'attaccante Matteo Stoppa

La U.S. Sambenedettese comunica di aver ingaggiato l’attaccante classe 2000 Matteo Stoppa dal Catania con la formula del prestito temporaneo fino al termine della stagione 2025/26.

Nativo di Biella, Stoppa è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Novara, club con il quale ha fatto il suo esordio in Serie B all’età di 16 anni contro il Carpi il 18 maggio 2017. Successivamente, sempre nella serie cadetta, ha vestito le maglie di Palermo, Sampdoria e Catanzaro e, nella terza serie, quelle di Vicenza e Catania, quest’ultima con la quale, nella passata stagione, ha messo a referto 25 presenze, 4 gol e 5 assist.

Nella sua carriera ha totalizzato finora 299 presenze, 82 gol e 27 assist.

Nel suo palmares anche due convocazioni con la Nazionale U18 ed una con la U19.

Il numero di maglia scelto è il 27.