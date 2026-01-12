TMW
Catania, Stoppa ad un passo dall'addio in prestito: fumata bianca con la Samb
Si avvicina il cambio di maglia per Matteo Stoppa, attaccante classe 2000 in forza al Catania dall'agosto 2024 e capace di mettere a referto nella stagione in corso 12 presenze.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore nativo di Biella nelle prossime ore verrà ufficializzato come nuovo giocatore della Sambenedettese.
Operazione, questa, conclusa con la formula del prestito.
