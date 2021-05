Stramaccioni: "Spiazzato dalla chiamata della Juve. E dopo sono cambiate le attenzioni su di me"

Intervistato dal Resto del Carlino il difensore Diego Stramaccioni ha parlato della salvezza conquistata con la Vis Pesaro e della firma con la Juventus: “Pazzesco quanto rapidamente possano cambiare le cose, quando la Vis mi ha tesserato avevo già raggiunto il mio obiettivo visto che ero svincolato e non avevo mai giocato in Serie C. E poi è arrivata la Juventus. Quando mi ha chiamato sono rimasto spiazzato e solo dopo ho gioito, solo dopo è arrivata la consapevolezza di dover dare molto di più in campo. Le attenzioni su di me sono cambiate e di pensieri ne ho fatti tanti, ma mi sono concentrato sulla quotidianità del campo. - conclude Stramaccioni - Voglio presentarmi al meglio a luglio quando comincerò il ritiro con la Juventus Under 23. Il programma è quello, poi spetterà alle mie prestazioni dire se potrò meritarmi qualcosa in più".