Successo del Catanzaro a Foggia. Prosegue la corsa del Catania: 1-0 alla Virtus Francavilla

vedi letture

Importante vittoria nello scontro diretto d'alta quota per il Catanzaro che si impone per 2-0 sul campo del Foggia. Di Di Massimo e di Carlini le reti decisive, nell'altra gara di questo sabato sinora giocata, 1-0 del Catania contro la Virtus Francavilla: decide il gol, su rigore al minuto 76, di Dall'Oglio. Adesso il Catanzaro è quarto con 38 punti, dietro il Catania a 37 (una gara in meno) mentre il Foggia resta a 36 e con due gare giocare in più rispetto agli etnei, col rischio di vedersi sorpassati dal Teramo.