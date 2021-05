Tacopina chiude le porte al Catania: "Debito altissimo, e tempi ristretti: condizioni inaccettabili"

Il sindaco di Catania rimane ottimista, ma, come riferisce La Sicilia, la trattativa tra la SIGI e Joe Tacopina per il passaggio delle quote del Catania all'avvocato americano pare essersi arenate. Queste le parole dell'ex patron del Venezia: "Le condizioni attuali sono inaccettabili. I tempi sono ormai ristretti e l'ammontare del debito è altissimo. Avevo chiesto delle certificazioni sulla riduzione del debito, non ci sono state. Mi hanno tanto commosso pure i tanti messaggi che ho ricevuto dai tifosi, ma non si può acquistare un club alle situazioni attuali. Nessuno lo farebbe".