Tacopina: "Voglio portare in B il Catania già adesso. rinforzeremo la squadra sul mercato"

"Intanto portare il club in Serie B e poi ovviamente in Serie A, questa è la priorità principale per fare del Catania un top club in Italia": dalle colonne de La Gazzetta dello Sport - ed. Sicilia, ha così parlato Joe Tacopina, che a breve chiuderà l'accordo con la SIGI e sarà il nuovo proprietario del Catania.

L'ex patron del Venezia ha poi proseguito: "Valuteremo insieme con Giovanni Gardini (ex chief football administrator dell’Inter, ndr) lo staff per creare un programma di lavoro specifico. Li incontreremo individualmente per avere un’intesa totale su ogni particolare. Inizieremo a gettare le basi per dare concretezza al nostro piano. Il gruppo sta procedendo davvero bene. Dobbiamo valutare una possibile partecipazione ai playoff: sono in stretto contatto coni dirigenti Pellegrino e Guerini, ma anche con l’allenatore Raffaele per rafforzare la squadra. Vogliamo intervenire sul mercato per tentare il possibile in questa stagione".