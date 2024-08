Ufficiale Taranto, ecco Mattia Speranza dal Novara: contratto biennale

Il Taranto ufficializza un nuovo arrivo, il terzo annunciato nella giornata odierna: si tratta del classe 2003 Mattia Speranza, sul quale già ieri sera vi anticipavamo qui su TuttoMercatoWeb dell'affondo per il suo arrivo.

Ecco il comunicato "La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Mattia Speranza sino al 30/06/2026. Classe 2003, si tratta di un centrocampista. In Serie C ha vestito le maglie di Novara, Alessandria e Brindisi. A Mattia va il nostro benvenuto nella famiglia rossoblu!".

In arrivo dal Novara, il mediano va a rinforzare la squadra di mister Carmine Gautieri, che in conferenza stampa aveva parlato della necessità di rinforzi: "Mercato? Abbiamo valutato duecento nomi in pochi giorni" - aveva dichiarato negli scorsi giorni - "qualcuno non ci piace e abbiamo anche l’ambizione di scegliere chi verrà qui. Ora escono i nomi di tanti giocatori, ma è il solito giochino del mercato e dei procuratori. Sicuramente qualche interessamento c'è, fin quando non si firma, non parliamo di operazioni già concluse”.