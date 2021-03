Ternana, Lucarelli cambia 9 uomini, vince e scherza coi giornalisti: “Avete cambiato le domande?”

La Ternana nella giornata di oggi ha vinto, portandosi a +15 sull’Avellino secondo e ipotecando la Serie B, nonostante un amplissimo turn over con ben nove undicesimi diversi dalla squadra che aveva battuto la Vibonese. Unici sopravvissuti il portiere Iannarilli e il difensore centrale Boben. Un rischio calcolato per il tecnico Cristiano Lucarelli che in conferenza stampa ha anche scherzato coi giornalisti: “Le avete cambiate le domande? Immagino se avessimo perso con un turnover del genere quali sarebbero state le domande, ma non è un turnover per me, il mio sogno sarebbe cambiare undici giocatori ogni partita. Ai ragazzi ho detto che potevamo fare vedere una cosa che in Italia non si vede mai e li ho avvertiti su quello che sarebbe potuto accadere in caso di sconfitta. - continua Lucarelli - Erano carichi e mi hanno dato ragione dimostrando quello che ripeto da inizio anno ovvero che qui c’è l’imbarazzo della scelta. Abbiamo fatto una cosa straordinaria, cambiando nove undicesimi e per questo li ringrazio”.