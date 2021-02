Ternana macchina da gol: 17 marcatori diversi e solo due gare a secco in campionato

La Ternana non è solo l’unica squadra in Europa a non aver mai perso, è anche una formidabile macchina da gol con ben 56 reti all’attivo in 22 gare di campionato (media di 2,5 reti a partita) arrivati grazie a ben 17 marcatori diversi. Ma c’è di più. Solo in due occasioni, contro Palermo e Viterbese a inizio stagione, la squadra di Lucarelli non ha trovato la via del gol, poi una striscia di ben 19 gare consecutive con almeno una rete all’attivo per una cavalcata che non sembra vedere rivali all’altezza, il +14 dal Bari e il +15 dall’Avellino sono vantaggi difficilmente visti in passato a questo punto della stagione, e proietta gli umbri verso il ritorno in Serie B.

Tanti gol, ma anche tanti marcatori: dai goleador Partipilo, Falletti e Vantaggiato – tutti nelle prime posizioni della classifica marcatori del Girone C – coi primi due già in doppia cifra, passando poi per Furlan, 5 reti, Peralta e Raicevic, tre gol a testa, fino ai nove calciatori che hanno scritto il loro nome sul tabellino per una volta in questa stagione (Boben, Damian, Ferrante, Laverone, Mammarella, Palumbo, Salzano, Suagher e Torromino).