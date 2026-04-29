Ternana, Mammarella: "Scelte improvvise della proprietà, ora conta solo il campo"

Carlo Mammarella torna a parlare. Il direttore sportivo della Ternana, inizialmente allontanato dalla proprietà e successivamente richiamato in rossoverde dai curatori fallimentari, ha commentato ai microfoni di RenoirTV quanto accaduto negli ultimi mesi.

“È stato un periodo complicato ma ormai è alle spalle. Resta qualche strascico, inevitabile, ma ci sarà modo di chiarire tutto con documenti e fatti concreti. Solo così si potrà capire davvero cosa è successo alla fine del 2025. In estate si era deciso di contenere i costi costruendo comunque un gruppo competitivo. E fino a gennaio la squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti, anche con le prime. Dopo la mia uscita sono state fatte scelte diverse, è cambiata la filosofia. Non entro nel merito, ma è evidente che la direzione tecnica ha subito una modifica”.

Qualcosa si è rotto nei rapporti con la presidenza: “All’inizio ero considerato un riferimento, poi improvvisamente tutto è cambiato fino a un esonero arrivato in modo brusco. Si è parlato addirittura di ‘nemico interno’. Sono aspetti su cui torneremo, perché meritano chiarezza. A un certo punto è stata presa la decisione di non proseguire, di non onorare determinate scadenze. Una scelta precisa che ha portato alla situazione attuale”.

Il presente parla di un campionato concluso in zona playoff, obiettivo non certo scontato e opportunità per giocarsi l'opportunità di mettersi in mostra sognando la B: “I playoff rappresentano un’opportunità. Non sarà semplice, ma la squadra ha già dimostrato di saper reagire nei momenti difficili. Ho detto ai ragazzi che serve convinzione totale. Chi non se la sente è giusto che faccia un passo indietro. In campo devono andare quelli pronti a dare tutto, anche rischiando. Per rispetto della maglia e della città. Fazio lo conoscevo già dai tempi dell’Under 17. Sta lavorando bene e ha dimostrato di avere qualità. Ora deve continuare il suo percorso, anche con la formazione a Coverciano”.

Parole e buoni propositi devono comunque essere seguiti dai fatti, vedi l'arrivo di un imprenditore che salvi il club in calcio d'angolo: “Serve un acquirente. La Ternana, al netto delle difficoltà, è una base su cui si può costruire. Ma è fondamentale riportare il calcio al centro del progetto. Servono idee chiare, serietà e programmazione. Nessuno pretende miracoli, ma una crescita graduale sì. È l’unico modo per ridare stabilità”.