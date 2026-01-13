Ufficiale Ternana, arriva anche la nota del club: Mammarella non è più il direttore sportivo

Mancava solo l'ufficialità e adesso è arrivata anche quella: Carlo Mammarella non è più il direttore sportivo della Ternana.

Dopo l'annuncio fatto dal club nella conferenza stampa della scorsa settimana quando è stato presentato il ritorno in organigramma di Diego Foresti pochi istanti fa, attraverso i propri canali ufficiali, le Fere hanno diffuso il seguente comunicato:

"La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di direttore sportivo, il signor Carlo Mammarella".

Mammarella (43) saluta, dunque, la società umbra dopo un percorso dirigenziale iniziato nel 2021 come team manager, per poi ricoprire il ruolo di direttore sportivo prima dal luglio 2024 all'aprile 2025 e poi dal giugno del medesimo anno fino ad ora.