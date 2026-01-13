Ufficiale
Ternana, arriva anche la nota del club: Mammarella non è più il direttore sportivo
TUTTO mercato WEB
Mancava solo l'ufficialità e adesso è arrivata anche quella: Carlo Mammarella non è più il direttore sportivo della Ternana.
Dopo l'annuncio fatto dal club nella conferenza stampa della scorsa settimana quando è stato presentato il ritorno in organigramma di Diego Foresti pochi istanti fa, attraverso i propri canali ufficiali, le Fere hanno diffuso il seguente comunicato:
"La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di direttore sportivo, il signor Carlo Mammarella".
Mammarella (43) saluta, dunque, la società umbra dopo un percorso dirigenziale iniziato nel 2021 come team manager, per poi ricoprire il ruolo di direttore sportivo prima dal luglio 2024 all'aprile 2025 e poi dal giugno del medesimo anno fino ad ora.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
2 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juventus, Spalletti parla del mercato: "In alcuni ruoli ci manca il sostituto, i direttori lo sanno"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile