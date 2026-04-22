Ternana, Mammarella di nuovo direttore sportivo: i curatori lo richiamano per i playoff

La Ternana ha ufficialmente reintegrato Carlo Mammarella nel ruolo di Direttore Sportivo. La decisione, riporta Tag24, presa dai curatori fallimentari che gestiscono il club rossoverde, arriva per ribaltare quanto deciso dall'ex patron Gianluigi Rizzo nelle scorso settimane.

Contratto pluriennale e residenza a Terni: i motivi del ritorno

La decisione dei curatori non è soltanto una questione di merito professionale. Mammarella è ancora legato alla Ternana da un accordo pluriennale in essere, elemento che lo differenzia nettamente da Diego Foresti, in scadenza di contratto. A questo si aggiunge un fattore logistico non secondario: la residenza a Terni garantisce al dirigente una presenza costante e disinteressata in questo finale di stagione, trasformandolo in un presidio stabile per la curatela.

Il ruolo verso i playoff: raccordo tra spogliatoio e curatela

Operativamente, Mammarella affiancherà il tecnico Lito Fazio per l'ultima giornata di campionato e per i play-off, fungendo da raccordo tra lo spogliatoio e la curatela fallimentare. Un compito che alleggerirà anche il direttore generale Mangiarano, già impegnato nel supporto ai curatori nella complessa ricostruzione contabile del club.