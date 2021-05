Ternana, per il centrocampo si punta Kastanos. Può arrivare in prestito dalla Juve

Per Grigoris Kastanos si prospetta una nuova avventura in Serie B dopo quelle con Pescara e Frosinone nelle ultime due stagioni. Il centrocampista classe '98, che rientrerà alla Juventus per fine prestito, è infatti finito nel mirino della neopromossa Ternana. Il club umbro infatti sarebbe pronto a chiederlo in prestito alla società bianconera come riporta Calcioternano.it.