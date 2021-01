tmw Arezzo, preso Carletti dal Carpi. Arriverà in prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'Arezzo avrebbe chiuso con il Carpi per l'attaccante Cristian Carletti, autore di quattro gol in 13 presenze in questa stagione. Il classe '96 arriverà in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto.