tmw Cesena, si pensa al sostituto di Collocolo. In auge il nome di Ilari del Teramo

Serie C

Oggi alle 13:49 Serie C

Con Michele Collocolo ormai diretto ad Ascoli, il Cesena si è attivato sul mercato per trovare un sostituto del centrocampista. Tra i nomi che adesso sono maggiormente in auge nell'ambiente bianconero, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, c'è quello di Carlo Ilari, attualmente al Teramo.