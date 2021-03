tmw Como, il Gabrielloni dei record: "Voglio la doppia cifra e la promozione in Serie B"

Il gol al Pontedera non ha solo contribuito ai tre punti in classifica, ha anche consacrato Alessandro Gabrielloni nella storia del Como, come quinto miglior marcatore di sempre. Di questo, l'attaccante ne ha parlato ai microfoni di TMW: "Non conto i gol e non sapevo di questo piccolo record, ma sicuramente è una grande gioia, anche se non voglio assolutamente fermarmi! Nelle cinque gare che posso ancora giocare voglio segnare ancora, e magari raggiungere la doppia cifra, ma soprattutto portare il Como in Serie B: all'inizio la promozione era un sogno, ora è un obiettivo".