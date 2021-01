tmw Cremonese, vicino un doppio colpo: c'è anche Pettinari. E l'attacco va sfoltito

Un doppio innesto sembra prossimo ad arrivare in casa Cremonese. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club grigiorosso è vicino all'accordo con l'Atalanta per l'arrivo di Marco Carnesecchi, portiere classe 2000, ma anche all'accordo con il Lecce per l'approdo in Lombardia di Stefano Pettinari.

L'arrivo dell'attaccante alla corte di Bisoli, obbliga però il club a sfoltire il reparto avanzato: ai saluti pare esserci uno tra Fabio Ceravolo e Daniel Ciofani.